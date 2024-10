Fondi / Ruben Micieli in un concerto dedicato a Fryderyk Chopin a Palazzo Caetani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fondi – Domenica 20 settembre, alle ore 18:30, la sala rossa di Palazzo Caetani a Fondi ospiterà un giovane pianista di eccellenza, il ventisettenne Ruben Micieli che proporrà un recital tutto dedicato al poeta della tastiera, Fryderyk Chopin, e ai suoi più chimerici e fantastici erramenti dell’anima. Il programma spazierà dagli ultimi sette dei ventiquattro L'articolo Fondi / Ruben Micieli in un concerto dedicato a Fryderyk Chopin a Palazzo Caetani Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Ruben Micieli in un concerto dedicato a Fryderyk Chopin a Palazzo Caetani Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Domenica 20 settembre, alle ore 18:30, la sala rossa diospiterà un giovane pianista di eccellenza, il ventisettenneche proporrà un recital tuttoal poeta della tastiera,, e ai suoi più chimerici e fantastici erramenti dell’anima. Il programma spazierà dagli ultimi sette dei ventiquattro L'articoloin unTemporeale Quotidiano.

