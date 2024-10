Finals di Coppa del Mondo di Triathlon, Gherardi è oro nella categoria 85-89 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torremolinos, 17 ottobre 2024 – E’ una straordinaria vittoria quella avuta da Gherardo Mercati alla World Triathlon Championship Finals Torremolinos. L’Azzurro, nella categoria 85-89 dei Master, sale sul primo gradino del podio con il Team Age Group nella specialità dello Sprint. Di seguito, gli altri risultati – Fonte Federazione Italiana Triathlon/Facebook DONNE 50-54 5 Alessandra Degiugno – Valdigne Triathlon UOMINI 50-54 Maurizio Piantanida- Propatria Busto Arsizio Marco Costanzo – Modena Triathlon UOMINI 55-59 Roberto Roggiero- Propatria Busto Arsizio UOMINI 60-64 6 Diego Pozzatti- Buonconsiglio Nuoto 7 Carlo Simongini-Torrino Triathlon 8 Giorgio Vandelli- Modena Triathlon UOMINI 75-79 Giovanni Pardini- Martina Dogana Team Foto Federazione Italiana Triathlon/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torremolinos, 17 ottobre 2024 – E’ una straordinaria vittoria quella avuta da Gherardo Mercati alla WorldChampionshipTorremolinos. L’Azzurro,85-89 dei Master, sale sul primo gradino del podio con il Team Age Groupspecialità dello Sprint. Di seguito, gli altri risultati – Fonte Federazione Italiana/Facebook DONNE 50-54 5 Alessandra Degiugno – ValdigneUOMINI 50-54 Maurizio Piantanida- Propatria Busto Arsizio Marco Costanzo – ModenaUOMINI 55-59 Roberto Roggiero- Propatria Busto Arsizio UOMINI 60-64 6 Diego Pozzatti- Buonconsiglio Nuoto 7 Carlo Simongini-Torrino8 Giorgio Vandelli- ModenaUOMINI 75-79 Giovanni Pardini- Martina Dogana Team Foto Federazione Italiana/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

Triathlon - i convocati azzurri per le World Triathlon Championship Finals di Torremolinos - Siamo pronti per vivere l’importantissimo World Triathlon Championship Finals a Torremolinos (Spagna). Saranno di scena le categorie Elite, Under 23, Junior e Paratriathlon. I CONVOCATI PER LE FINALS Nicola Azzano – Carabinieri Gianluca Pozzatti – 707 Alice Betto – Fiamme Oro Verena Steinhauser – Fiamme Oro Bianca Seregni – Fiamme Oro Myral Greco – Fiamme Azzurre Angelica Prestia – ... (Oasport.it)

Finals di Coppa del Mondo di Triathlon - sale l’attesa : in gara c’è il Team Italia Age Group - it Nicola Azzano – Carabinieri Gianluca Pozzatti – 707 Alice Betto – Fiamme Oro Verena Steinhauser – Fiamme Oro Bianca Seregni – Fiamme Oro Myral Greco – Fiamme Azzurre Angelica Prestia – Esercito Euan De Nigro – Carabinieri Pietro Giovannini – Triathlon Pavese Per quanto riguarda la delegazione Junior, supportata dal Direttore Tecnico Attività Giovanile Alberto Casadei, parteciperanno: Sara ... (Ilfaroonline.it)