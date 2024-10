Fedez, la sua nuova fidanzata è Vittoria: ecco chi è la donna che ha conquistato il cuore del cantante (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ha una nuova fidanzata che si chiama Vittoria. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper avrebbe intrapreso una “storia seria” con una giovane milanese di nome Vittoria. Durante la puntata del 16 ottobre del suo programma radiofonico “100% Parpiglia”, il giornalista ha fornito dettagli appassionanti su questa presunta relazione, spiegando che Fedez ha ritrovato l’amore proprio in un momento di difficoltà personale. Sebbene né il cantante né Vittoria abbiano confermato ufficialmente la relazione, Parpiglia ha affermato categoricamente: “Sono fidanzati ufficialmente”, svelando che la giovane è nata nel 1997. L’ex firma di Chi Magazine ha anche voluto sottolineare come Vittoria non avrebbe nulla in comune con l’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, definendola “mora” e “per nulla somigliante” all’influencer. Donnapop.it - Fedez, la sua nuova fidanzata è Vittoria: ecco chi è la donna che ha conquistato il cuore del cantante Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), al secolo Federico Leonardo Lucia, ha unache si chiama. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper avrebbe intrapreso una “storia seria” con una giovane milanese di nome. Durante la puntata del 16 ottobre del suo programma radiofonico “100% Parpiglia”, il giornalista ha fornito dettagli appassionanti su questa presunta relazione, spiegando cheha ritrovato l’amore proprio in un momento di difficoltà personale. Sebbene né ilnéabbiano confermato ufficialmente la relazione, Parpiglia ha affermato categoricamente: “Sono fidanzati ufficialmente”, svelando che la giovane è nata nel 1997. L’ex firma di Chi Magazine ha anche voluto sottolineare comenon avrebbe nulla in comune con l’ex moglie di, Chiara Ferragni, definendola “mora” e “per nulla somigliante” all’influencer.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Fedez ha una nuova fidanzata - è una storia seria : ecco chi è Vittoria" - Fedez ha una nuova fidanzata. Questa la notizia che circola da ore in un momento in cui il rapper è sparito dai social. Dopo un lungo periodo in cui si è reso protagonista delle cronache per vari flirt prima e poi per il dissing con Tony Effe che ha coinvolto anche Chiara Ferragni, il rapper è... (Today.it)

Fedez ha una nuova fidanzata - si chiama ‘Vittoria’ : “È una storia seria” - Al momento Fedez non ha ancora rotto il silenzio sui social, dove è assente da qualche giorno. Fedez ha una nuova fidanzata Il noto e chiacchierato rapper ha una nuova fidanzata, a lanciare lo scoop ci ha pensato Gabriele Parpiglia con queste parole: “Fedez in questi giorni è scomparso dai social. (Bollicinevip.com)

Vittoria - ecco chi è la nuova fidanzata di Fedez : “Fidanzamento in famiglia” - Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna. Si tratta di un fidanzamento in famiglia. “Fedez in questi giorni è scomparso dai social. Oggi Fedez starebbe festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia”. Per il momento Fedez non ha commentato, ma probabilmente i paparazzi presto riusciranno a beccare questa nuova coppia. (Biccy.it)