Due atleti sono morti durante la coppa del Mondo di Triathlon master: fatale un doppio arresto cardiaco (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia durante la tappa di coppa del Mondo di Triathlon in Spagna, vicino a Malaga. Un atleta britannico di 57enne anni è morto durante la sessione di corsa, mentre il messicano, 79enne, ha accusato il malore fatale nella gara di nuoto. A nulla son valsi i soccorsi. Fanpage.it - Due atleti sono morti durante la coppa del Mondo di Triathlon master: fatale un doppio arresto cardiaco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragediala tappa dideldiin Spagna, vicino a Malaga. Un atleta britannico di 57enne anni è mortola sessione di corsa, mentre il messicano, 79enne, ha accusato il malorenella gara di nuoto. A nulla son valsi i soccorsi.

Rigore scandaloso - una squadra se ne va durante la Supercoppa : ecco com’è il calcio senza VAR - Chi rimpiange il calcio del bei tempi andati, quello senza VAR in cui le esultanze non restavano strozzate in gola, farebbe bene a guardare cosa è successo durante un match di Supercoppa in Zimbabwe: l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore scandaloso, una delle due squadre ha abbandonato il campo per protesta. (Fanpage.it)

Violenti scontri tra tifosi di Roseto e Forlì durante la Supercoppa di basket - Circa 80 tifosi abruzzesi, giunti a Livorno a bordo di minivan, si sono scontrati con i supporter di Forlì e Montecatini, gemellati tra loro, arrivati invece su pullman. L'origine dei violenti scontri sarebbe un'antipatia storica tra i tifosi di Roseto e quelli di Forlì, che ha portato a una serie di attacchi reciproci sia dentro che fuori dal palazzetto. (Abruzzo24ore.tv)

Il gagliardetto che la Federazione del Marocco donava durante la Coppa del Re - Per completezza al torneo, così come in tutte le edizioni disputate fino all’ultima del 1989, parteciparono anche i Campioni del Marocco ossia il FAR Rabat. Nella circostanza la federazione marocchina omaggiò le squadre partecipanti con un gagliardetto di rara bellezza ed impreziosito dal fine ricamo a mano in canutiglia. (Glieroidelcalcio.com)