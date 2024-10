Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 17 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Don Matteo 14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Ecco tutte le informazioni. trama e anticipazioni La prima puntata della quattordicesima stagione di Don Matteo si intitola “La Samaritana”. C’è aria di festa a Spoleto. Anna e Marco sono pronti a convolare a nozze e anche Nino ed Elisa condividono la stessa sorte d’amore. Viene ritrovata Giulia, sorellastra di Don Massimo. Non ci sono più rapporti tra i due da anni; quindi, sarà necessario ricostruire gli ultimi anni di vita di Giulia. Nel frattempo, c’è una novità in caserma: è arrivato il nuovo Capitano. Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don14: leQuesta sera, 17 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le? Ecco tutte le informazioni.Laquattordicesima stagione di Donsi intitola “La Samaritana”. C’è aria di festa a Spoleto. Anna e Marco sono pronti a convolare a nozze e anche Nino ed Elisa condividono la stessa sorte d’amore. Viene ritrovata Giulia, sorellastra di Don Massimo. Non ci sono più rapporti tra i due da anni; quindi, sarà necessario ricostruire gli ultimi anni di vita di Giulia. Nel frattempo, c’è una novità in caserma: è arrivato il nuovo Capitano.

Stasera in tv va in onda la prima puntata di "Dona Matteo" 14 : ecco tutte le anticipazioni e le sorprese della serie di Rai 1 con Raoul Bova -  Infine c’è Francesco Baffo che interpreta Bart Bonacina. O, come da un paio di stagioni a questa parte, in motocicletta. Nino Frassica in una scena di “Don Matteo” 14 (foto ufficio stampa) Le novità di “Don Matteo” 14 Ma le sorprese sono tante. E con il suo solito modo di fare sferzante, fa capire al parroco che Giulia ha bisogno di aiuto e soprattutto ha bisogno di lui. (Amica.it)

Don Matteo 14 - Anticipazioni : La Prima Puntata della Fiction con Raoul Bova va in onda da stasera - 17 ottobre 2024 - su Rai1 - Don Massimo torna tra le vie di Spoleto per Don Matteo 14. La nuova stagione della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda da stasera su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni del primo episodio. (Comingsoon.it)

