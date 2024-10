Anteprima24.it - Disastro Circum, Nappi (Lega): ormai sorge perfino il dubbio che lo si faccia apposta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alla luce dei continui disservizi che funestano la linea dellavesuviana e negano il diritto dei pendolari addirittura alla più elementare forma di mobilità, a tantissimi utenti standoilche lo si. Perché è impensabile che una situazione già tragica di per sé a causa della gestione indegna del tpl regionale da parte di Eav, possa peggiorare giorno dopo giorno procedendo sempre più spedita verso il baratro. Per giunta, appena 48 ore fa, i vertici di Ente autonomo Volturno e la Regione avevano avuto pure il coraggio di parlare di sicurezza ferroviaria durante un convegno. Non c’è limite alla vergogna!”. Lo dichiara Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.