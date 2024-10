Dagli spacciatori al ritorno della clientela “ricca”. I commercianti: “Così è rinato corso Como” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Reati dimezzati (almeno quelli ufficialmente denunciati) e maggiore sicurezza. Sembra essere riuscito l’esperimento, per Così dire, partito un anno e mezzo fa in corso Como a Milano, una delle strade più note della movida milanese nella zona dei grattacieli di Porta Nuova. È il bilancio del “piano sicurezza” varato dai commercianti del corso forse più breve per lunghezza ma anche più famoso, che nella primavera dell’anno scorso hanno deciso di autotassarsi per pagare un servizio di vigilanza privata a supporto all’attività già comunque intensa delle forze dell’ordine. Ilgiorno.it - Dagli spacciatori al ritorno della clientela “ricca”. I commercianti: “Così è rinato corso Como” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Reati dimezzati (almeno quelli ufficialmente denunciati) e maggiore sicurezza. Sembra essere riuscito l’esperimento, perdire, partito un anno e mezzo fa ina Milano, una delle strade più notemovida milanese nella zona dei grattacieli di Porta Nuova. È il bilancio del “piano sicurezza” varato daidelforse più breve per lunghezza ma anche più famoso, che nella primavera dell’anno shanno deciso di autotassarsi per pagare un servizio di vigilanza privata a supporto all’attività già comunque intensa delle forze dell’ordine.

