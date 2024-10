Secoloditalia.it - Corruzione e frode all’Ue, coinvolto l’ex senatore Pd Papania, già agli arresti per voto di scambio

(Di giovedì 17 ottobre 2024)all’Unione europea. Con queste ipotesi di reato la Procura Europea e i pm di Marsala hanno sequestrato 9 milioni di euro e hanno emesso 4 provvedimenti didomiciliari e misure interdittive.anchePd Antonio, giàin un’indagine della squadra mobile di Trapani e di Palermo, coordinata dalla Dda, perelettorale politico-mafioso. Al centro dell’inchiesta anche alcuni consiglieri comunali di Marsala. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (FSE) destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico, “Via”, di. In tutto sono 14 le misure cautelari eseguite.