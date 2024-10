Coppa Italia Eccellenza: il Polimnia rifila un poker all'Atletico Acquaviva (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Polimnia sia aggiudica con ampio margine il match di andata del secondo turno della Coppa Italia Eccellenza: allo stadio Giammaria la formazione guidata da Michele Anaclerio si è imposta con un 4-0 sull'Atletico Acquaviva, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.I rossoverdi sono Europa.today.it - Coppa Italia Eccellenza: il Polimnia rifila un poker all'Atletico Acquaviva Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsia aggiudica con ampio margine il match di andata del secondo turno della: allo stadio Giammaria la formazione guidata da Michele Anaclerio si è imposta con un 4-0 sull', mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.I rossoverdi sono

Calcio balilla - tutto pronto per Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto : le novità al Palarescifina - Tutto pronto per la “Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto” di Calcio Balilla paralimpico, in programma al PalaRescifina di Messina da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Stamani la presentazione dell'evento a Palazzo Zanca con l'assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro... (Messinatoday.it)

Hockey. Bondeno si impone in Coppa Italia - . Il primo quarto di gara è tutto di marca matildea, con la coppia d’oro Succi-Muzzioli che in pochi minuti decide l’incontro. Nell’ultimo minuto di gara si segnala l’infortunio accorso a Pernechele e l’espulsione a Costanzelli, per proteste derivanti dall’infortunio. Muzzioli raddoppia su azione ed immediatamente porta il risultato sul 3-0 chiudendo la sua personale doppietta. (Sport.quotidiano.net)