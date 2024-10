Chi è Paola Iezzi? Età, fidanzato, canzoni e Instagram (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla scoperta di Paola Iezzi, giudice di X Factor 2024 L'articolo Chi è Paola Iezzi? Età, fidanzato, canzoni e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Paola Iezzi? Età, fidanzato, canzoni e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla scoperta di, giudice di X Factor 2024 L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X-factor - l’eliminata Marina contesta il giudice Paola Iezzi : lo scontro é virale! (VIDEO) - Ma ecco che ad infierire su -di lei- arriva anche l’altro giudice Manuel Agnelli, che appoggia in toto la sentenza di Paola Iezzi a X factor. Marina ritiene che il talent show dovrebbe “dare il giusto merito a chi merita e ha gli attributi per fare questo mestiere”. Nel frattempo, quest’ultima non intende tacere a mezzo social circa l’eliminazione subita e prende voce in capitolo anche in un post ... (Superguidatv.it)

X Factor 2024 - le pagelle dei Bootcamp di Paola Iezzi e Manuel Agnelli - Conclusi i Bootcamp di X Factor 2024, possiamo permetterci di fare una riflessione: questo non è l'anno dei Nirvana. Vedete per caso la band romana nella squadra di …. La polemica di Marina Del Grosso contro la scelta di Paola Iezzi e le decisioni sofferte ma coerenti di Manuel Agnelli: la seconda e ultima sessione di Bootcamp di X Factor 2024 ha regalato decisamente più emozioni della precedente. (Movieplayer.it)

X Factor 2024 - la reazione polemica di Marina allo switch di Paola Iezzi – Video - Ad abbandonare la sedia è stata l’aspirante concorrente Marina Del Grosso, che chiaramente non l’ha presa bene e ha voluto manifestare il suo disappunto. Provocando l’immediata e drittissima reazione della sua giudice. (Adnkronos) – I Bootcamp sono una delle fasi emotivamente più difficili, per i giudici di X Factor. (Dailyshowmagazine.com)