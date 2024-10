.com - Biliardo / Bene il Passion Jesi, al Circolo Cittadino il derby contro la Bocciofila

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In serie A regionale buono l’andamento della formazione di Viale delle Nazioni come quello del Dopolavoro1 in serie A provinciale, 17 ottobre 2024 – Prosegue con interesse il campionato disportivo con le squadre del territoriono che si fanno rispettare e molte di loro sono a ridosso della vetta della classifica.Venerdì 11 ottobre si è giocata la 4° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1 (1), la 6° giornata del campionato provinciale di serie A (2) e la 4° giornata del campionato provinciale di serie B (3 e 4). Il1 ha perso 4 a 2 in casail 14 Febbraio 1. Vincono Campana (100-54) e la coppia Buratto/Filonzi (80-19). Il2 perde in trasferta 4 a 2il Cigno 1. Conquistano il punto della vittoria Bolognini (100-60) e la coppia Gavetti/Casali (80-72).