Basket femminile, Venezia batte il Valencia e fa due su due in EuroLeague Women (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per il secondo turno della EuroLeague Women tra le padrone di casa e le spagnole del Valencia. Entrambe le formazioni erano uscite vincitrici all’esordio e questa sera andavano a caccia della seconda vittoria europea consecutiva. Ecco come è andata. Dopo un paio di minuti in totale equilibrio il primo strappo del match è firmato Valencia, con le spagnole che trovano un parziale di 2-14 che rischia di tagliare subito le gambe al Venezia. Berkani, Cubaj e Pan danno una scossa alle padrone di casa, anche se le ospiti gestiscono un buon vantaggio e vanno al primo stop sul 14-25. Prova a cambiare ritmo la Reyer nel secondo quarto, con Stankovic a dare il la, poi è Kuier ad accorciare e, infine, Matilde Villa piazza la tripla che vale il -3 a metà quarto. Oasport.it - Basket femminile, Venezia batte il Valencia e fa due su due in EuroLeague Women Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è appena conclusa al Taliercio dila sfida valevole per il secondo turno dellatra le padrone di casa e le spagnole del. Entrambe le formazioni erano uscite vincitrici all’esordio e questa sera andavano a caccia della seconda vittoria europea consecutiva. Ecco come è andata. Dopo un paio di minuti in totale equilibrio il primo strappo del match è firmato, con le spagnole che trovano un parziale di 2-14 che rischia di tagliare subito le gambe al. Berkani, Cubaj e Pan danno una scossa alle padrone di casa, anche se le ospiti gestiscono un buon vantaggio e vanno al primo stop sul 14-25. Prova a cambiare ritmo la Reyer nel secondo quarto, con Stankovic a dare il la, poi è Kuier ad accorciare e, infine, Matilde Villa piazza la tripla che vale il -3 a metà quarto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - una incerottata Reyer Venezia si arrende a Valencia in Eurocup - I lagunari incassano la terza sconfitta in quattro partite in Eurocup con un pesante 105. Venezia si aggrappa a Wheatle, che con una sfuriata riporta i lagunari a un possesso di margine, poi sono quattro punti di Lever a firmare il 24-22 al 10?. L’ultimo sussulto veneziano è ancora di Wiltjer e Kabengele per il 64-51, ma le energie sono al lumicino e i lagunari crollano dopo un parziale di 9-0 ... (Oasport.it)

Eurocup 2024/2025 - i 34 di Wiltjer non bastano : la Reyer Venezia sprofonda a Valencia - Venezia finisce sotto in doppia cifra già nel secondo quarto e prova a restare in scia finché Kyle Wiltjer fa i miracoli, tenendo a galla i suoi. Si conclude con un’altra sconfitta un turno difficile per le italiane nell’Eurocup 2024/2025. . Ma da metà terzo quarto in poi dilagano Ojeleye e compagni verso il 105-83 finale, con Wiltjer che a pochi secondi dal termine riesce quantomeno a ... (Sportface.it)

LIVE – Valencia-Venezia 56-43 - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - La Reyer prova a tenersi a galla solo grazie a lui: 54-43 21? – Wiltjer riprende da dove aveva lasciato, con la tripla del 52-41 21? – Si riprende! FINE SECONDO QUARTO 20? – Wiltjer risponde ai due liberi di Filipovic: 52-38 19? – Wiltjer è scatenato. Tra pochi minuti la palla a due tra Valencia e Venezia. (Sportface.it)