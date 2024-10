Anne Hathaway e i prodotti che porta nella borsa per creare il suo make-up. Attenzione, forse abbiamo scoperto il segreto del suo sguardo da cerbiatta (Di giovedì 17 ottobre 2024) In un video su TikTok l’attrice ha condiviso il contenuto beauty della sua borsa. Attenzione, forse abbiamo scoperto il segreto dello sguardo da cerbiatta di Anne Hathaway Vanityfair.it - Anne Hathaway e i prodotti che porta nella borsa per creare il suo make-up. Attenzione, forse abbiamo scoperto il segreto del suo sguardo da cerbiatta Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In un video su TikTok l’attrice ha condiviso il contenuto beauty della suaildellodadi

Pantaloni in pelle - quelli autunnali sono chic e comodi. Parola di Anne Hathaway - Il tocco cool? Le scarpe animalier, Prova per un attimo a figurarti gli stessi outfit ma con un jeans: apparirebbe tutto molto più scialbo e già visto, non credi? Ecco, è proprio questo il potere dei pantaloni in pelle che forse non stai sfruttando appieno. Il prezzo è davvero competitivo! Non farteli sfuggire. (Dilei.it)

Le crush del giorno? Anne Hathaway e Cillian Murphy nella nuova campagna Versace Icons - Sono le firme del design della casa””, ha sottolineato la griffe italiana in un comunicato”, specifica il brand in un comunicato. Davvero mi vede ancora più chiaramente di quanto io veda me stessa”. Rete metalica e maxi jaquard sono tra i protagonisti di questa collezione in bianco e nero. È dove l’immaginazione diventa espressione personale. (Metropolitanmagazine.it)

Anne Hathaway chiede scusa a una giornalista per un'intervista disastrosa - Un video condiviso online mostrava un'intervista disastrosa con Anne Hathaway durante la promozione di Les Misérables e l'attrice ha voluto chiedere scusa alla giornalista. Kjersti ha spiegato: "Mi ha inoltrato un messaggio di Anne Hathaway. Devo ammettere che sono rimasta piuttosto sconvolta. Non mi …. (Movieplayer.it)