Alluvionati Emilia Romagna, Priolo: “Contributi di 10mila euro per i due volte danneggiati e Cis anche per le imprese” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – “È ora che chi ci governa dimostri di essere alla nostra altezza: avete perso la nostra fiducia e adesso ai tavoli vogliamo sedere noi”. Lo schiaffo della piazza degli Alluvionati in rivolta corre veloce sull’asse Bologna-Roma. In principio, un mese fa, fu la protesta delle carriole, a Faenza, contro tutte le istituzioni a dar corpo alla prima vera manifestazione di piazza degli Alluvionati. Oggi, invece, hanno raggiunto il cuore del capoluogo Emiliano-romagnolo: la Regione. E le bordate non hanno risparmiato nessuno, soprattutto la politica a cui è stato chiesto di smettere “di scaricarsi la responsabilità a vicenda” perché la “sicurezza non è un’ideologia”. A Bologna erano circa 500 i cittadini arrivati un po’ da tutto il centro nord. Ilrestodelcarlino.it - Alluvionati Emilia Romagna, Priolo: “Contributi di 10mila euro per i due volte danneggiati e Cis anche per le imprese” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – “È ora che chi ci governa dimostri di essere alla nostra altezza: avete perso la nostra fiducia e adesso ai tavoli vogliamo sedere noi”. Lo schiaffo della piazza degliin rivolta corre veloce sull’asse Bologna-Roma. In principio, un mese fa, fu la protesta delle carriole, a Faenza, contro tutte le istituzioni a dar corpo alla prima vera manifestazione di piazza degli. Oggi, invece, hanno raggiunto il cuore del capoluogono-romagnolo: la Regione. E le bordate non hanno risparmiato nessuno, soprattutto la politica a cui è stato chiesto di smettere “di scaricarsi la responsabilità a vicenda” perché la “sicurezza non è un’ideologia”. A Bologna erano circa 500 i cittadini arrivati un po’ da tutto il centro nord.

