Allerta infestazione di insetti in tutta Italia, se apri la finestra te le ritrovi ovunque: attivati subito o sono guai

(Di giovedì 17 ottobre 2024)in: è. Selaentrano. Ecco come eliminarli: i trucchetti fai da te. L’autunno è il periodo dove proliferano alcune tipologie di, piccoli animali che invadono gli appartamenti e che seppur innocuidecisamente fastidiosi. Nell’ultime settimane in diverse cittàne è stato dato più volte l’allarme, tanto che alcuni comuni e circoscrizioni hanno predisposto delle disinfestazioni in apposite zone. Una problematica comune a molti, che andrebbe risolta in modo collettivo. Invasionecome evitarla- foto pixabay- velvetmag.itL’insetto a cui si fa riferimento e che è diventato un problema non indifferente riguarda le cimici. Animaletti decisamente fastidiosi che entrano nelle case attraverso finestre, terrazzi, piccole crepe.