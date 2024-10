Ilfattoquotidiano.it - Aggressioni e incitazioni al nazi-fascismo, perquisiti dieci minori: “Una rete nazionale”. Avevano mazze, tirapugni, coltelli e machete

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unaonale di minorenni che picchiava e incitava al. La Polizia di Stato di Milano ha eseguito in tutt’Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei Minorenni e da quella del Tribunale Ordinario nell’ambito di un’indagine contro l’incitamento alla violenza per motivi razziali. Le persone perquisite,minorenni e due maggiorenni, sono tutte indagate per il reato di cui all’art. 604 bis del codice penale: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discrimione razziale, etnica e religiosa. Sequestrate repliche di armi lunghe e pistole anche prive del tappo rosso,, un, diverse bandiere e simboli riferibili ale al suprematismo.