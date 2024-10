Addio al numero chiuso a Medicina, il centrodestra: “Promessa mantenuta, via libera al merito” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’altra Promessa mantenuta dal governo. Stop al numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Con il via libera dalla settima commissione del Senato si aprono le porte a tutti gli aspiranti medici senza dover passare attraverso l’ostacolo dei test d’ingresso. Si tratta di una rivoluzione tanto attesa, annunciata con orgoglio dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha definito questa giornata «un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico». Una decisione che mira a rispondere al fabbisogno crescente di nuovi medici, si stimano così 30mila professionisti in entrata nei prossimi sette anni. Secoloditalia.it - Addio al numero chiuso a Medicina, il centrodestra: “Promessa mantenuta, via libera al merito” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’altradal governo. Stop alper l’accesso ai corsi di laurea in, chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Con il viadalla settima commissione del Senato si aprono le porte a tutti gli aspiranti medici senza dover passare attraverso l’ostacolo dei test d’ingresso. Si tratta di una rivoluzione tanto attesa, annunciata con orgoglio dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha definito questa giornata «un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico». Una decisione che mira a rispondere al fabbisogno crescente di nuovi medici, si stimano così 30mila professionisti in entrata nei prossimi sette anni.

