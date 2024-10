Venezia vs Atalanta: le probabili formazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lagunari cercano punti per provare ad uscire dalla zona retrocessione, mentre i bergamachi per rimanere attaccati al treno Champions. Venezia vs Atalanta si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. Venezia VS Atalanta: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono alla disperata ricerca di punta in ottica salvezza dopo gli ultimi deludenti risultati. Nelle ultime due partite, infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare la squadra di Di Francesco all’ultimo posto in classifica. L’avversario del prossimo incontro è di quelli duri, ma occorrerà provarci per strappare almeno un punto. Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Atalanta: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lagunari cercano punti per provare ad uscire dalla zona retrocessione, mentre i bergamachi per rimanere attaccati al treno Champions.vssi giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono alla disperata ricerca di punta in ottica salvezza dopo gli ultimi deludenti risultati. Nelle ultime due partite, infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare la squadra di Di Francesco all’ultimo posto in classifica. L’avversario del prossimo incontro è di quelli duri, ma occorrerà provarci per strappare almeno un punto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia-Atalanta in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Venezia-Atalanta in tv Venezia-Atalanta in radio Pronostico Venezia-Atalanta Venezia-Atalanta su DAZN La partita Venezia-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. Venezia-Atalanta su Sky In questo caso Venezia-Atalanta non rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. (Ascoltitv.it)

Atalanta in campo da martedì - domenica c’è la trasferta a Venezia - SERIE A. L’Atalanta tornerà ad allenarsi martedì 15 ottobre dopo tre giorni di riposo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali in programma domenica 20 a Venezia. (Ecodibergamo.it)

Probabili formazioni Venezia-Atalanta : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Candela giocherà dal 1? nel terzetto difensivo. Tornato Hien, persi però Djimsiti, Kossounou oltre ai lungodegenti Toloi e Scalvini. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini. Sportface. ATALANTA – Gasperini ha da reiventare la difesa. Le probabili formazioni di Venezia-Atalanta Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; ... (Sportface.it)