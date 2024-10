Una radiologa del Policlinico a capo del comitato europeo della Rsna, società scientifica del Nord America (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La professoressa Federica Vernuccio, professore associato di Radiologia all'Università di Palermo e dirigente medico al Policlinico Paolo Giaccone è stata nominata responsabile del comitato europeo della Rsna, la società scientifica di Radiologia del Nord America. Si tratta di una società Palermotoday.it - Una radiologa del Policlinico a capo del comitato europeo della Rsna, società scientifica del Nord America Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La professoressa Federica Vernuccio, professore associato di Radiologia all'Università di Palermo e dirigente medico alPaolo Giaccone è stata nominata responsabile del, ladi Radiologia del. Si tratta di una

Il presidente Magliocca designato dall’Upi per il nuovo mandato del Comitato Europeo delle Regioni - Per far parte del CdR, ognuno dei 329 membri e 329 supplenti deve essere titolare di un mandato elettivo o essere politicamente responsabile dinanzi a un’assemblea eletta. Nel novembre 2023 è stato nominato membro del gruppo BRASS-G, The Better Regulation and Active subsidiarity Steering Group (Gruppo direttivo per il miglioramento della regolamentazione e la sussidiarietà attiva) del Cdr, come ... (Anteprima24.it)

Magliocca rappresenterà le province italiane al Comitato Europeo delle Regioni - Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca è stato ufficialmente designato tra i rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) in seno alla delegazione italiana al Comitato europeo delle regioni (Cdr), per il mandato gennaio 2025/gennaio 2030. I nominativi dei... (Casertanews.it)

Comitato europeo di gastroenterologia pediatrica - Claudio Romano eletto in rappresentanza dell’Italia - Il professore Claudio Romano sarà il referente per l’Italia all’interno del Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica, organo della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN). Romano, ordinario di Pediatria, direttore della Gastroenterologia... (Messinatoday.it)