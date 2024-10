Udine20.it - Udine: Tavagnacco, il Teatro verrà intitolato a Maurensig – 17 ott

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della Stagione 2024/2025 della Fondazione Luigi Bon, che quest’anno trova casa nel nuovoimmersivo di Feletto Umberto in Comune di, pronto a divenire il “di tutti”, come annunciato nella presentazione ufficiale del calendario nei giorni scorsi. L’evento inaugurale della stagione, che vede oltre 30 eventi fra musica,, danza e spettacoli immersivi, è in programma giovedì 17 ottobre alle 20.30 con la cerimonia di intitolazione delComunale dia Paolo, alla presenza della famiglia e delle autorità. I biglietti per la serata sono ancora in vendita alle biglietterie delPaolo(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.30) e online sul sito www.fondazionebon.com e su www.vivaticket.