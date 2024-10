Ilnapolista.it - Tuchel ct dell’Inghilterra, i tedeschi se la ridono: “Finalmente hanno riconosciuto la superiorità della Germania”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un tedesco commissario tecnico. Innon riescono a crederci. Per loro, sembra l’inizio di una barzelletta e invece è tutto reale.ha accettato l’incarico offerto dalla Federcalcio inglese. Ainon pare vero. Quale migliore occasione per perculare i tanto odiati inglesi. Consulla panchina dei Tre Leoni,praticamente ammesso ladel calcio tedesco. E se ne rendono conto bene tutti i media. Come la Sueddeutsche che scrive: “Questa volta, la Federcalcio inglese einfrangono le regole perché, per la prima volta nei suoi 160 anni di storia, la federazione ha scelto un allenatore tedesco, il paese acerrimo rivale del calcio, come allenatorenazionale. Eha accettato subito l’offerta.