Scozia il ct | McTominay ha avuto due grandi occasioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Steve Clarke, CT della, ha parlato a UEFA.com dopo il pari interno contro il Portogallo in Nations League. Steve Clarke: Analisi della Prestazione Difensiva Il CT ha espresso un giudizio positivo sulla prestazione difensiva della sua squadra durante l’incontro con il Portogallo. Ha sottolineato che, nonostante la squadra avversaria fosse in grado di dominare il possesso, i suoi giocatori hanno mostrato un atteggiamento eccezionale. La qualità difensiva dei quattro difensori e del portiere è stata ritenuta fondamentale per mantenere il punteggio in parità . Clarke ha affermato che la squadra è riuscita a rimanere compatta sotto pressione, dimostrando così una solida resilienza difensiva.