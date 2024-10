Piantedosi stronca le bufale della sinistra: “Con i centri in Albania abbatteremo le spese sul lungo periodo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di un question time e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi stronca le bufale della sinistra sul patto con l’Albania. La soluzione del governo italiano per disciplinare il flusso dei migranti irregolari sta facendo impazzire le opposizioni. Che sul tema non hanno mai risolto un bel niente. Una demonizzazione preventiva, visto che l’Europa guarda l’esperimento italiano come un modello da replicare. Piantedosi risponde a tutte le domanda, anzitutto sulle spese su cui punta il dito la sinistra affermando il falso: ossia che si tratta di denari sottratti alla sanità. A smentire la bufala è anzitutto la manovra, che affida alla spesa sanitaria il contributo proveniente dalle banche. Secoloditalia.it - Piantedosi stronca le bufale della sinistra: “Con i centri in Albania abbatteremo le spese sul lungo periodo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di un question time e il ministro dell’Interno Matteolesul patto con l’. La soluzione del governo italiano per disciplinare il flusso dei migranti irregolari sta facendo impazzire le opposizioni. Che sul tema non hanno mai risolto un bel niente. Una demonizzazione preventiva, visto che l’Europa guarda l’esperimento italiano come un modello da replicare.risponde a tutte le domanda, anzitutto sullesu cui punta il dito laaffermando il falso: ossia che si tratta di denari sottratti alla sanità. A smentire la bufala è anzitutto la manovra, che affida alla spesa sanitaria il contributo proveniente dalle banche.

