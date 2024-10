"Osterie d’Italia". Quattro in provincia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra le “Osterie d’Italia“, quelle premiate per la "rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera genuina", ci sono Quattro ristoranti aretini. Nessuno dei Quattro si trova in città, sono tutti in provincia. I riconoscimenti vanno a Il Cappello di Paglia di Anghiari, il Tirabusciò di Bibbiena, l’Osteria del Teatro di Cortona e La Tana degli Orsi di Pratovecchio Stia. In totale la regione Toscana ha guadagnato 27 premiati, fanno meglio solo la Campania che guida con 39 riconoscimenti e il Piemonte (29). Lanazione.it - "Osterie d’Italia". Quattro in provincia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra le ““, quelle premiate per la "rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera genuina", ci sonoristoranti aretini. Nessuno deisi trova in città, sono tutti in. I riconoscimenti vanno a Il Cappello di Paglia di Anghiari, il Tirabusciò di Bibbiena, l’Osteria del Teatro di Cortona e La Tana degli Orsi di Pratovecchio Stia. In totale la regione Toscana ha guadagnato 27 premiati, fanno meglio solo la Campania che guida con 39 riconoscimenti e il Piemonte (29).

