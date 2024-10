Metropolitanmagazine.it - Nuovo amore per Anna Tatangelo: chi è il giovane fidanzato Giacomo Buttaroni

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo la fine della relazione con Mattia Narducci, arrivano ora le prime foto che mostranoaccanto alfidanzato e allenatore di calcio, Giacomo. A pubblicare le immagini è il settimanale Diva e Donna: i paparazzi li hanno sorpresi al rientro a casa da un viaggio, con lui che porta il trolley die poi viene immortalato mentre butta la spazzatura. La complicità e l’intimità sono evidenti, nonostante i due facciano di tutto per mantenere la privacy. Chi è Giacomo, fidanzato diGiacomo, 30 anni (7 in meno di), è un ex calciatore che ora allena la squadra Juniores Nazionale del Roma City. In passato ha giocato in Serie B con il Latina. Come raccontato nell’intervista rilasciata a Advanced Calciatori Ortolani, la sua carriera da calciatore si è fermata per tanti infortuni.