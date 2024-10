Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna a Napoli vincitore l’hairstylist Michele lavarone di San Pietro a Patierno che ha vinto, insieme al suo team, il prestigioso premio OMC HairWorld “World Cup” 2024 nella categoria “Gente Fashion Cup 2024 Team World Champion”. Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC HairWorld “World Cup” 2024 La competizione si L'articolo Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC HairWorld “World Cup” 2024 Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna a Napoli vincitorelavarone di San Pietro a Patierno che ha vinto, insieme al suo team, il prestigiosoOMCCup”nella categoria “Gente Fashion CupTeamChampion”.diilOMCCup”La competizione si L'articolodiilOMCCup”Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre seconde - caduta per gli uomini. Bene la velocità a squadre - 19: Britannici nettamente avanti a metà gara con oltre due secondi e mezzo di vantaggio sulla Svizzera 13. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due quartetti, con la squadra femminile che punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! Ora gli uomini - 59: A metà gara cinesi dietro solo alla Polonia che però ha perso molto nel finale. 32: Resta sotto ai 3 secondi il vantaggio della Gran Bretagna sull’Italia a fine gara. 40: Il primo tempo è quello della Polonia che chiude la sua fatica con 4’01?006. La sessione mattutina scatterà alle 11. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi venerdì 4 (primo turno, semifinali) e sabato 5 agosto ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! - 11. Ci sarà nel pomeriggio ma difficilmente sarà fra le prime 4. 07: Terzo posto provvisorio per il quartetto belga che non riesce a cambiare passo nel finale e chiude con 4’27?205. 11. Ora tocca alla Polonia 11. Ora c’è l’Italia con Fidanza, Guazzini, Paternoster e Consonni. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi venerdì 4 (primo turno, semifinali) e sabato 5 agosto (finali). (Oasport.it)