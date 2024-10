Moda e innovazione: arriva il denim rigenerativo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ps. Don’t Forget Me è il concetto di denim rigenerativo che combina autenticità e rivoluzione. Un passo di stile importante che segna una nuova era nel segmento Moda. I dettagli PS. DON’T FORGET ME unisce eleganza senza tempo, artigianalità made in Italy e una visione globale con un forte impegno verso la sostenibilità. Nella collezione FW 24-25, alcuni capi sono realizzati in denim rigenerativo certificato Regenagri®, un’innovazione significativa nel settore della Moda sostenibile. Si tratta di cotone coltivato utilizzando tecniche di agricoltura rigenerativa che ripristinano le funzioni naturali dell’ecosistema. I benefici comprendono l’aumento della materia organica del suolo, l’accrescimento della biodiversità, il sequestro di CO2 nel terreno e l’ottimizzazione del ciclo naturale dei nutrienti e del ciclo idrologico. 361magazine.com - Moda e innovazione: arriva il denim rigenerativo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ps. Don’t Forget Me è il concetto diche combina autenticità e rivoluzione. Un passo di stile importante che segna una nuova era nel segmento. I dettagli PS. DON’T FORGET ME unisce eleganza senza tempo, artigianalità made in Italy e una visione globale con un forte impegno verso la sostenibilità. Nella collezione FW 24-25, alcuni capi sono realizzati incertificato Regenagri®, un’significativa nel settore dellasostenibile. Si tratta di cotone coltivato utilizzando tecniche di agricoltura rigenerativa che ripristinano le funzioni naturali dell’ecosistema. I benefici comprendono l’aumento della materia organica del suolo, l’accrescimento della biodiversità, il sequestro di CO2 nel terreno e l’ottimizzazione del ciclo naturale dei nutrienti e del ciclo idrologico.

