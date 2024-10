Mister Movie | Damien Leone anticipa un Terrifier 4 “sperimentale”: cosa aspettarsi dopo il successo di Terrifier 3 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Terrifier 4: un nuovo capitolo all’insegna dell’innovazione Con il terzo film della saga di Terrifier che ha raggiunto picchi inimmaginabili di violenza e brutalità, è naturale chiedersi come Damien Leone possa continuare a superare se stesso nel quarto capitolo. Terrifier 3 ha spinto il gore a livelli estremi, e il pubblico ha dimostrato di essere affamato di questa carneficina. Ma con il regista che ha recentemente parlato di un Terrifier 4 “sperimentale”, il futuro della serie potrebbe riservare sorprese che nessuno si aspetta. Un cambiamento creativo in arrivo? Leone ha dichiarato in un’intervista con Variety che sta giocando con l’idea di fare qualcosa di completamente diverso nel prossimo sequel. Sebbene i dettagli rimangano un Mistero, il regista ha ammesso che il progetto potrebbe risultare la sua opera più sperimentale fino ad oggi. Mistermovie.it - Mister Movie | Damien Leone anticipa un Terrifier 4 “sperimentale”: cosa aspettarsi dopo il successo di Terrifier 3 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)4: un nuovo capitolo all’insegna dell’innovazione Con il terzo film della saga diche ha raggiunto picchi inimmaginabili di violenza e brutalità, è naturale chiedersi comepossa continuare a superare se stesso nel quarto capitolo.3 ha spinto il gore a livelli estremi, e il pubblico ha dimostrato di essere affamato di questa carneficina. Ma con il regista che ha recentemente parlato di un4 “”, il futuro della serie potrebbe riservare sorprese che nessuno si aspetta. Un cambiamento creativo in arrivo?ha dichiarato in un’intervista con Variety che sta giocando con l’idea di fare qualdi completamente diverso nel prossimo sequel. Sebbene i dettagli rimangano uno, il regista ha ammesso che il progetto potrebbe risultare la sua opera piùfino ad oggi.

