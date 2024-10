Milan: Loftus-Cheek presente all’inaugurazione dello spazio sportivo a Vimodrone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Milan ha inaugurato il nuovo spazio sportivo dell’Associazione Kayros a Vimodrone, alle porte di Milano, a disposizione dei suoi circa 50 giovani ospiti. Fondata nel 2000, Kayros offre accoglienza e sostegno a ragazzi coinvolti in provvedimenti penali e soggetti provenienti da contesti difficili, costruendo insieme a loro un’occasione di riscatto sociale attraverso attività di supporto educativo, scolastico e di ricerca di un impiego. presente all’inaugurazione il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni, il Segretario Generale di Fondazione AEM Laura Colombo, il fondatore dell’Associazione Kayros Don Claudio Burgio e i giovani ospiti della realtà Milanese. C’era anche il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek.”Sono felice di aver avuto l’opportunità di visitare la sede di Kayros, incontrare i ragazzi che beneficiano del lavoro dell’associazione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha inaugurato il nuovodell’Associazione Kayros a, alle porte dio, a disposizione dei suoi circa 50 giovani ospiti. Fondata nel 2000, Kayros offre accoglienza e sostegno a ragazzi coinvolti in provvedimenti penali e soggetti provenienti da contesti difficili, costruendo insieme a loro un’occasione di riscatto sociale attraverso attività di supporto educativo, scolastico e di ricerca di un impiego.il Segretario Generale di FondazioneRocco Giorgianni, il Segretario Generale di Fondazione AEM Laura Colombo, il fondatore dell’Associazione Kayros Don Claudio Burgio e i giovani ospiti della realtàese. C’era anche il centrocampista rossonero Ruben.”Sono felice di aver avuto l’opportunità di visitare la sede di Kayros, incontrare i ragazzi che beneficiano del lavoro dell’associazione.

