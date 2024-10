Manovra, Giorgetti: “Niente nuove tasse, contributo banche, bonus neonato e per chi resta al lavoro” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Appare molto soddisfatto, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della "Manovra" da parte del Consiglio dei ministri. Incalza subito: "Nessuna nuova tassa. Confermato il cuneo, nessuno avrà nuove tasse. Non ci sono misure sul catasto. E incentivi per chi resta al lavoro" L'articolo Manovra, Giorgetti: “Niente nuove tasse, contributo banche, bonus neonato e per chi resta al lavoro” proviene da Firenze Post. .com - Manovra, Giorgetti: “Niente nuove tasse, contributo banche, bonus neonato e per chi resta al lavoro” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Appare molto soddisfatto, Giancarlo, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della "" da parte del Consiglio dei ministri. Incalza subito: "Nessuna nuova tassa. Confermato il cuneo, nessuno avrà. Non ci sono misure sul catasto. E incentivi per chial" L'articolo: “e per chial” proviene da Firenze Post.

Manovra - cosa ha detto Giorgetti in conferenza stampa su nuove tasse e contributi delle banche - Il ministro dell'Economia Giorgetti e il vice ministro Leo hanno spiegato in conferenza stampa in cosa consiste il contributo chiesto a banche e assicurazioni per la prossima manovra: "Per 2 anni sospese le deduzioni delle Dta delle banche". Continua a leggere . L'intervento per la legge di Bilancio ammonterà ad oltre 3,5 miliardi, nel biennio 2025-2026. (Fanpage.it)

Manovra - Giorgetti “Non ci saranno nuove tasse” - Ci sarà una attenzione particolare alla famiglia e il miglioramento di alcuni istituti introdotti lo scorso anno che rafforziamo, tipo i congedi parentali”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Circa 18 miliardi derivano da questo tipo di atteggiamento”, ha sottolineato Giorgetti. “C’è un significativo intervento su banche e assicurazioni che io chiamo sacrificio, spero abbiate compreso cosa ... (Unlimitednews.it)

Giorgetti - nessuno avrà nuove tasse - il catasto non si tocca - Non si tratta di un "aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superbonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali, per chi non ha mai dichiarato" la casa "andremo con gli strumenti a disposizioni a vedere se esiste e non esiste". (Quotidiano.net)