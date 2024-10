Manovra 2025, l’opposizione all’attacco: “Misure ‘truffa’, solo propaganda da parte del governo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'approvazione della Manovra 2025 da parte del governo ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, focalizzandosi principalmente su due aspetti: i fondi destinati alla sanità e il meccanismo fiscale applicato alle banche. L'articolo Manovra 2025, l’opposizione all’attacco: “Misure ‘truffa’, solo propaganda da parte del governo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'approvazione delladadelha suscitato forti critiche dadelle opposizioni, focalizzandosi principalmente su due aspetti: i fondi destinati alla sanità e il meccanismo fiscale applicato alle banche. L'articolo: “dadel” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti avverte : i ministeri taglino le spese inutili o farò la parte del cattivo - Lo ha detto il ministro dell’Economia. . . Per questo ho sollecitato i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili. « Sacrificio vuol dire rinunciare a qualche programma a volte totalmente inutile che non dà nessuna utilità. Dopo di che se i colleghi non presenteranno proposte il ministro dell’Economia a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del ... (Gazzettadelsud.it)

Manovra - Giorgetti : “Ministri propongano tagli o dovrò fare la parte del cattivo” - Il ministro dell'Economia ha annunciato di star lavorando per agevolare le famiglie con i figli e coloro che decidono di posticipare la pensione L'articolo Manovra, Giorgetti: “Ministri propongano tagli o dovrò fare la parte del cattivo” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Giorgetti : “Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Nella manovra non ci saranno più tasse” - L'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla festa de Il Foglio. Annuncia anche interventi in favore delle famiglie: "Chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore".Continua a leggere . (Fanpage.it)