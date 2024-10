Luigi Ferraris, il Comune di Genova riceve due offerte per l’acquisto dello stadio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di Genova tramite una nota ufficiale ha confermato di aver ricevuto nelle ultime settimane delle offerte per l’acquisto dello stadio Luigi Ferraris. “L’amministrazione comunale conferma di aver ricevuto nelle ultime settimane due distinte offerte per l’acquisto dello stadio Luigi Ferraris: la prima datata 4 ottobre presentata da Cds holding, la seconda datata 15 ottobre formalizzata dal Genoa Cfc. Entrambe le proposte sono inclusive e prevedono la possibile partecipazione delle due società di calcio che già oggi utilizzano lo stadio nella newco che verrebbe formata per portare avanti l’operazione”, si legge nell nota. “Si tratta di segnali importanti nell’ottica di una totale riqualificazione dell’impianto, per renderlo a norma e competitivo ad ospitare competizioni internazionali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilditramite una nota ufficiale ha confermato di aver ricevuto nelle ultime settimane delleper. “L’amministrazione comunale conferma di aver ricevuto nelle ultime settimane due distinteper: la prima datata 4 ottobre presentata da Cds holding, la seconda datata 15 ottobre formalizzata dal Genoa Cfc. Entrambe le proposte sono inclusive e prevedono la possibile partecipazione delle due società di calcio che già oggi utilizzano lonella newco che verrebbe formata per portare avanti l’operazione”, si legge nell nota. “Si tratta di segnali importanti nell’ottica di una totale riqualificazione dell’impianto, per renderlo a norma e competitivo ad ospitare competizioni internazionali.

