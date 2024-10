Ilnapolista.it - Lobotka, i primi esami non sono così negativi. Forse salta solo Empoli (Repubblica)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), inon. Lo scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana diè rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe esserenegativo. Il Napoli spera di poter limitare i danni rinunciando aper la sola sfida di domenica al Castellani contro l’. Conte lo vorrebbe abile e arruolato contro il Lecce, ma soprattutto il Milan. La sfida di San Siro, in programma martedì 29, è una tappa fondamentale del processo di crescita del Napoli. Maglifaranno chiarezza definitiva e saranno esaustivi per capire i tempi di recupero sull’infortunio rimediato da, elemento fondamentale dello spartito di Conte.