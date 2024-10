LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Pezzo Rosola e Baldaccini nella fuga, il gruppo controlla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10: Rimangono in fuga Adne Holter (Uno-X Mobility), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 15.07: Hanno perso contatto dalla fuga il colombiano German Gomez (Polti-Kometa) e il britannico Ben Granger (MGKVis). 15.02: Subito dopo il Monte Berico ci sarà la salita di Torri di Arcugnano (1.1km al 3.9%). 15.00: Purtroppo Lorenzo Milesi ha abbandonato la corsa dopo la caduta. 14.57: I fuggitivi e il gruppo stanno affrontando il primo passaggio sul Monte Berico. 14.52: Ricapitoliamo i sei in fuga. Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 14.48: Mancano cinque chilometri al primo passaggio sul Monte Berico (1.1km al 7.2%). 14. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Pezzo Rosola e Baldaccini nella fuga, il gruppo controlla Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: Rimangono inAdne Holter (Uno-X Mobility), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Kevin(General Store) e Davide(Corratec Vini Fantini). 15.07: Hanno perso contatto dallail colombiano German Gomez (Polti-Kometa) e il britannico Ben Granger (MGKVis). 15.02: Subito dopo il Monte Berico ci sarà la salita di Torri di Arcugnano (1.1km al 3.9%). 15.00: Purtroppo Lorenzo Milesi ha abbandonato la corsa dopo la caduta. 14.57: I fuggitivi e ilstanno affrontando il primo passaggio sul Monte Berico. 14.52: Ricapitoliamo i sei in. Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Kevin(General Store) e Davide(Corratec Vini Fantini). 14.48: Mancano cinque chilometri al primo passaggio sul Monte Berico (1.1km al 7.2%). 14.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : fuga a sette con 2? di vantaggio - Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. 20 Riepiloghiamo la composizione della fuga: Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36. 12. 13. 15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 87 del Giro del Veneto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : prende il via la fuga dopo 15 chilometri - 12. L’ultimo successo italiano è del 2022 con Matteo Trentin. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. 08 I sei hanno poco margine sul plotone, quando abbiamo già superato il Colognola ai Colli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : tanti scatti - la fuga fatica a prendere piede - Il favorito principale sarà Marc Hirschi: l’elvetico si è imposto in diverse corse in Italia ultimamente, dalla Coppa Agostoni, al Memorial Pantani, passando per la Coppa Sabatini e arrivando al GP Industria&Artigianato. 27 Di queste sei vittorie tra fine agosto e oggi, quattro arrivano in territorio italiano: GP Industria e Artigianato, Coppa Sabatini, Memorial Marco Pantani e Coppa ... (Oasport.it)