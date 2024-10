LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! Ora gli uomini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44: Va nettamente al comando la squadra svizzerra con il tempo di 3’55?084. Ora è il momento della Spagna 12.42: A metà gara due secondi di vantaggio per gli elvetici 12.40: Il primo tempo è quello della Polonia che chiude la sua fatica con 4’01?006. Tocca ora alla Svizzera 12.35: Questa la lista di partenza dell’inseguimento maschile: 1 POLAND 2 SWITZERLAND 3 SPAIN 4 CHINA 5 UNITED STATES 6 CANADA 7 GERMANY 8 GREAT BRITAIN 9 JAPAN 10 ITALY 11 DENMARK 12.33: Si chiude qui dunque la qualificazione dell’inseguimento femminile a squadre e l’Italia esce con lsa certezza di potersi giocare un posto sul podio. Le azzurre affronteranno questa sera in semifinale la Germania, mentre l’altra sfida sarà tra Gran Bretagna e Cina. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! Ora gli uomini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44: Va nettamente al comando la squadra svizzerra con il tempo di 3’55?084. Ora è il momento della Spagna 12.42: A metà gara due secondi di vantaggio per gli elvetici 12.40: Il primo tempo è quello della Polonia che chiude la sua fatica con 4’01?006. Tocca ora alla Svizzera 12.35: Questa la lista di partenza dell’inseguimento maschile: 1 POLAND 2 SWITZERLAND 3 SPAIN 4 CHINA 5 UNITED STATES 6 CANADA 7 GERMANY 8 GREAT BRITAIN 9 JAPAN 10 ITALY 11 DENMARK 12.33: Si chiude qui dunque la qualificazione dell’inseguimento femminile ae l’Italia esce con lsa certezza di potersi giocare un posto sul. Leaffronteranno questa sera in semifinale la Germania, mentre l’altra sfida sarà tra Gran Bretagna e Cina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Irlanda 1-0 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - Crawford. Si parte con quello irlandese. 23?- RETEEEEEE ITALIAAAAAA! Contropiede azzurro con Gnonto che trova Casadei a rimorchio. 33?- Momento favorevole alla squadra di coach Nunziata. Italia che prova a ripartire ma perde immediatamente palla cedendo al pressing asfissiante degli avversari. Gli ospiti invece proveranno il colpaccio per beffare i padroni di casa. (Oasport.it)

LIVE Italia-Israele 1-0 - Nations League calcio in DIRETTA : finisce il primo tempo! - 17 A Udine, la nazionale italiana non ha mai perso: nei 9 precedenti si contano 7 successi e 2 pareggi, con 15 goal realizzati e 2 subiti. 9? Gloukh è uno dei giocatori più interessanti della nazionale israeliana, giovane trequartista del Salisburgo. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo, Italia-Israele 1-0. (Oasport.it)

Che tempo che fa streaming e diretta tv : dove vedere la puntata di oggi - 13 ottobre 2024 - La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. Che Tempo Che Fa in streaming e replica Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ... (Tpi.it)