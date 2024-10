Lavori Aqp a Bitetto, il 21 ottobre sospesa l'erogazione idrica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop all'erogazione dell'acqua il prossimo 21 ottobre a Bitetto. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato de Comune in provincia di Bari. I Lavori riguardano la manutenzione straordinaria di una condotta di alimentazione primaria.Per Baritoday.it - Lavori Aqp a Bitetto, il 21 ottobre sospesa l'erogazione idrica Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop all'dell'acqua il prossimo 21. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato de Comune in provincia di Bari. Iriguardano la manutenzione straordinaria di una condotta di alimentazione primaria.Per

