Latina, scuola evacuata per una fuga di gas: il sindaco incontra il dirigente scolastico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latina, 16 ottobre 2024- Il sindaco di Latina Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune il dirigente scolastico del liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi in seguito alla fuga di gas, avvenuta la scorsa settimana, dal cantiere Italgas di via del Lido, che aveva reso necessaria l’evacuazione della scuola. “Lo scorso 10 ottobre – afferma la prima cittadina – si è verificato un guasto accidentale durante i lavori di adeguamento della rete ad opera della società Italgas, che ha provocato una perdita di gas. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024- IldiMatilde Celentano e il vicee assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune ildel liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi in seguito alladi gas, avvenuta la scorsa settimana, dal cantiere Italgas di via del Lido, che aveva reso necessaria l’evacuazione della. “Lo scorso 10 ottobre – afferma la prima cittadina – si è verificato un guasto accidentale durante i lavori di adeguamento della rete ad opera della società Italgas, che ha provocato una perdita di gas.

Latina - il sindaco Celentano consegna i tesserini a 16 nuovi ispettori ambientali - Latina, 16 ottobre 2024– Consegnati dal sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, i tesserini ai neo ispettori ambientali. it è su GOOGLE NEWS. Si tratta dei 16 volontari che hanno completato il corso di formazione tenuto dalla Polizia Locale in seguito alla procedura di selezione avviata dal Comune di Latina. (Ilfaroonline.it)