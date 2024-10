La nave Libra arriva in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera. I migranti, 10 provenienti dal Bangladesh e sei egiziani, saranno accolti nelle strutture italiane frutto dell'accordo tra il governo italiano e l'esecutivo del premier albanese Edi Rama. Liberoquotidiano.it - La nave Libra arriva in Albania Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La, della marina militare italiana, èta a Shengjin, in, con a bordo 16 persone soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera. I migranti, 10 provenienti dal Bangladesh e sei egiziani, saranno accolti nelle strutture italiane frutto dell'accordo tra il governo italiano e l'esecutivo del premier albanese Edi Rama.

Migranti - nave Libra arrivata in Albania

