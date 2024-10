I bambini di tutto il mondo si uniscono per pregare il Rosario: è alle porte l’emozionante iniziativa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ogni giorno e in ogni occasione, Papa Francesco fa appelli alla costruzione di un mondo di pace e chiede preghiera per le diverse parti del mondo colpite dalla guerra. Ecco una grande occasione il 18 ottobre. Chiede la preghiera, in particolare, per tutti i bambini che soffrono a causa della guerra, per le loro famiglie. L'articolo I bambini di tutto il mondo si uniscono per pregare il Rosario: è alle porte l’emozionante iniziativa proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - I bambini di tutto il mondo si uniscono per pregare il Rosario: è alle porte l’emozionante iniziativa Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ogni giorno e in ogni occasione, Papa Francesco fa appelli alla costruzione di undi pace e chiede preghiera per le diverse parti delcolpite dalla guerra. Ecco una grande occasione il 18 ottobre. Chiede la preghiera, in particolare, per tutti iche soffrono a causa della guerra, per le loro famiglie. L'articolo Idiilsiperil: èproviene da La Luce di Maria.

