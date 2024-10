Highlights e gol Juventus-Bayern Monaco 0-2, Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Juventus-Bayern Monaco 0-2, match valido per la seconda giornata dei gironi della Women’s Champions League 2024/2025. Al campo polisportivo Alessandro La Marmora di Biella le bianconere non riescono a frenare lo strapotere delle tedesche e cedono per effetto dei gol di Dallmann nel primo tempo e Harder nella ripresa. Le ragazze di Canzi restano dunque a quota 3 punti in virtù della vittoria dell’esordio contro il Valerenga e nella prossima giornata sfideranno l’Arsenal. Di seguito ecco le immagini salienti. GLI Highlights DI Juventus-Bayern Monaco 0-2 TOOOOOOOOOOR!!! ? Juventus 0x1 Bayern FRAUEN ?? Dallmannpic.twitter.com/EnhNV7YLEV — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) October 16, 2024 GOL#JuventusWomen ? Bayern Múnich0 – 2?? Harder?? ?? 73'#Juventus #Juve #PuebloJuve pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la seconda giornata dei gironi della. Al campo polisportivo Alessandro La Marmora di Biella le bianconere non riescono a frenare lo strapotere delle tedesche e cedono per effetto dei gol di Dallmann nel primo tempo e Harder nella ripresa. Le ragazze di Canzi restano dunque a quota 3 punti in virtù della vittoria dell’esordio contro il Valerenga e nella prossima giornata sfideranno l’Arsenal. Di seguito ecco le immagini salienti. GLIDI0-2 TOOOOOOOOOOR!!! ?0x1FRAUEN ?? Dallmannpic.twitter.com/EnhNV7YLEV — FCBrasileiro (@FCXtra) October 16,GOL#Women ?Múnich0 – 2?? Harder?? ?? 73'##Juve #PuebloJuve pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A Femminile - Juventus Women-Roma 2-1. Le bianconere volano : gol e highlights - In una serata vibrante all'Allianz Stadium, la Juventus Women ha conquistato la sua seconda vittoria nella storia del Campionato davanti ai suoi tifosi, superando la Roma per 2-1. La partita è stata decisa da un primo tempo scintillante e da una ripresa in cui le bianconere hanno controllato il... (Torinotoday.it)

Highlights Giugliano-Juventus U23 : Serie C 2024/2025 (VIDEO) - Nel video le azioni chiave e i migliori momenti della partita: The post Highlights Giugliano-Juventus U23: Serie C 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il match, valido per la nona giornata della stagione 2024/2025 di Serie C, ha visto i bianconeri in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro, con il Giugliano che ha trovato la rete del vantaggio su punizione dopo appena dieci ... (Sportface.it)

Women’s Champions League : Valerenga-Juventus Women 0-1. Gol e highlights - Esordio vincente per la Juventus Women nel Group stage della Women’s Champions League, dove le bianconere conquistano tre punti cruciali battendo 1-0 il Valerenga all’Intility Arena di Oslo. . La rete decisiva arriva nel primo tempo grazie a Sofia Cantore, che sblocca il match con un destro preciso. (Torinotoday.it)