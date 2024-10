Highlights Alcaraz-Rune 6-4 6-2, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Alcaraz-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Dopo Jannik Sinner, anche il numero due al mondo vince nel suo match inaugurale in terra saudita e conquista un posto nella semi che lo vedrà opposto al suo idolo Rafa Nadal. Battuto in due set Holger Rune, che resta a contatto nel primo, mentre nel secondo va subito sotto senza essere in grado di rimettersi in partita. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Highlights Alcaraz-Rune Highlights Alcaraz-Rune 6-4 6-2, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per i quarti di finale del Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Dopo Jannik Sinner, anche il numero due al mondo vince nel suo match inaugurale in terra saudita e conquista un posto nella semi che lo vedrà opposto al suo idolo Rafa Nadal. Battuto in due set Holger, che resta a contatto nel primo, mentre nel secondo va subito sotto senza essere in grado di rimettersi in partita. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV6-4 6-2, Six) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5 : Masters 1000 Shanghai (VIDEO) - . VIDEO The post Highlights Machac-Alcaraz 7-6 7-5: Masters 1000 Shanghai (VIDEO) appeared first on SportFace. Gli highlights della sfida dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai che ha visto Tomas Machac battere 76(5) 75 Carlos Alcaraz. Il numer0 33 al mondo diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. (Sportface.it)

Highlights Sinner-Alcaraz 7-6(6) 4-6 6-7(3) - finale Atp Pechino 2024 (VIDEO) - Doveva essere una partita di altissimo livello e così è stato, con i due tennisti che si sono sfidati a suon di colpi impossibili, dando vita a una battaglia lunga oltre tre ore. . The post Highlights Sinner-Alcaraz 7-6(6) 4-6 6-7(3), finale Atp Pechino 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Alla fine a prevalere è lo spagnolo, che ha rimontato dopo che Sinner aveva vinto il primo set al ... (Sportface.it)

Highlights Alcaraz-Fritz 6-2 7-5 : Laver Cup 2024 (VIDEO) - Nel primo set Fritz fatica al servizio con tre doppi falli e il 56% di prime in campo. . Gli highlights del singolare tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, match decisivo, chiuso sul 6-2 7-5, per la vittoria del Team Europe in Laver Cup (13-11). Nel secondo set il break arriva ancora al terzo game, ma stavolta Fritz riesce il controbreak nell’ottavo gioco. (Sportface.it)