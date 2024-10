Gravina punge il Milan: "In Italia il talento c'è, ma non gioca. Penso a Camarda, all'estero danno opportunità" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare oggi nella lunga intervista concessa al Messaggero Veneto puntando il dito Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele, è tornato a parlare oggi nella lunga intervista concessa al Messaggero Veneto puntando il dito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravina punge il Milan: "In Italia il talento c'è, ma non gioca. Penso a Camarda, all'estero danno opportunità" - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare oggi nella lunga intervista concessa al Messaggero Veneto puntando il dito sullo sviluppo del talento. (calciomercato.com)

ROMA - Hummels scalpita e punge sui social: "Presto anche le mie foto in campo, credo" - Nemmeno la seconda sosta per le nazionali ha contribuito a portare un po' di tranquillità in casa Roma. Dopo un inizio turbolento tra l'esonero di De Rossi, le dimissioni del CEO Lina Solokou e i risu ... (napolimagazine.com)

La Russa: "È ora che gli animali domestici entrino al Senato" - Winston Churchill portava il suo gatto Nelson alle riunioni di governo e al 10 di Downing street c'era la sedia a lui dedicata sulla quale nessun altro poteva accomodarsi. 'Socks', il micio nero e bia ... (ansa.it)