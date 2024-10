Iltempo.it - Governo, la Manovra che smentisce la sinistra: record di fondi alla sanità

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sacrifici" per banche e assicurazioni, e per i ministeri, ma "nessun'altra tassa". E per un'ulteriore verifica sulle disponibilità si aspettano i dati sul concordato. Confermati gli interventi a favore dei redditi medio-bassi, in primo luogo il taglio del cuneo fiscale e l'Irpef a tre aliquote: misure che sono rese strutturali. Per le famiglie, confermata la decontribuzione per le mamme, il nuovo bonus bebè, e il potenziamento dei congedi parentali. La novità sul fronte delle pensioni sarà "un incentivo significativo" per restare al lavoro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, con il viceministro Maurizio Leo, illustra i capisaldi dellache arriverà in Parlamento lunedì 21 ottobre e verrà presentata, testomano, dpremier Giorgia Meloni. La quale intanto, da Bruxelles dove si trova per il Consiglio europeo, si dice "orgogliosa e soddisfatta".