Giornata menopausa: visite gratuite al Frangipane con l'Asl (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn 18 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della menopausa, Fondazione Onda ETS insieme all'Asl di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuovono una Giornata di prevenzione negli ospedali con il Bollino Rosa, come il P.O. "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l'osteoporosi.

