FOTO Comune di Salerno in corso l’abbattimento di alberi pericolosi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di lunedì è stato abbattuto un albero in via della Casalina (località Casa Manzo) in quanto pericoloso per l’incolumità pubblica. Ieri mattina, invece, è stato abbattuto un pino nell’asilo nido D’Allora in quanto inclinato e pericolante. Nel pomeriggio di ieri, nel giardino dell’istituto scolastico Rita Levi Montalcini, si è proceduto alla rimozione di un albero di grosso fusto arrivato ormai a fine vita. La sua presenza rendeva non fruibile lo spazio all’aperto per gli alunni e per il personale della scuola. Si tratta di operazioni dovute all’ammaloramento accertato da agronomi esperti che sono stati interpellati dal settore Verde deldicon la supervisione dell’assessorato all’Ambiente. Contestualmente si lavora per un rinnovo delle alberature nei medesimi luoghi o in aree limitrofe.