Caserta, in cinque bullizzano il compagno di classe autistico: in chat foto di nudo della vittima (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno perseguitato un loro compagno di classe, affetto da autismo e ritardo cognitivo, bullizzandolo con insulti e aggressioni sia verbali che fisiche, costringendolo a spogliarsi e condividendo le foto che lo ritraevano nudo. I responsabili delle violenze sarebbero cinque giovani di Maddaloni, nel Casertano. Due di loro hanno più di 14 anni e sono destinatari di un’ordinanza di applicazione di prescrizioni emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli. Altri tre hanno un’età compresa tra i 12 e i 14 anni e nei loro confronti il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso altrettanti provvedimenti di ammonimento notificati dalla Polizia. Le violenze Le indagini svolte dalla Divisione Anticrimine sono scattate a seguito della denuncia dei genitori del ragazzino e hanno permesso di ricostruire gli episodi. Lapresse.it - Caserta, in cinque bullizzano il compagno di classe autistico: in chat foto di nudo della vittima Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno perseguitato un lorodi, affetto da autismo e ritardo cognitivo, bullizzandolo con insulti e aggressioni sia verbali che fisiche, costringendolo a spogliarsi e condividendo leche lo ritraevano. I responsabili delle violenze sarebberogiovani di Maddaloni, nelÂno. Due di loro hanno più di 14 anni e sono destinatari di un’ordinanza di applicazione di prescrizioni emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli. Altri tre hanno un’età compresa tra i 12 e i 14 anni e nei loro confronti il questore di, Andrea Grassi, ha emesso altrettanti provvedimenti di ammonimento notificati dalla Polizia. Le violenze Le indagini svolte dalla Divisione Anticrimine sono scattate a seguitodenuncia dei genitori del ragazzino e hanno permesso di ricostruire gli episodi.

