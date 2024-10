Bologna, Italiano perde un pezzo in vista del Milan: le ultime (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, Vincenzo Italiano perde una pedina in vista del prossimo impegno dei rossoblù con il Milan alla ripresa del campionato Il prossimo 26 ottobre sarà tempo di Bologna Milan. La gara è già entrata nel vivo perché ha perso oggi un possibile protagonista per il club rossoblu. Questa mattina è stato comunicato che il centrocampista El Azzouzi si è Calcionews24.com - Bologna, Italiano perde un pezzo in vista del Milan: le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024), Vincenzouna pedina indel prossimo impegno dei rossoblù con ilalla ripresa del campionato Il prossimo 26 ottobre sarà tempo di. La gara è già entrata nel vivo perché ha perso oggi un possibile protagonista per il club rossoblu. Questa mattina è stato comunicato che il centrocampista El Azzouzi si è

Mostre d’arte da non perdere - a Londra sbarca l’italiano Angelo Accardi - Angelo Accardi a Londra: arte come memoria culturale Accardi propone un’Italia nostalgica e giocosa, dove i protagonisti del Rinascimento incontrano simboli della cultura di massa, offrendo una riflessione sul ruolo dell’arte e della memoria culturale nella società odierna. In questo gioco cromatico e iconografico, Leonardo da Vinci si trova a fianco di Topo Gigio, Michael Jackson ... (Funweek.it)

Mercato auto italiano - a settembre perde il 10 - 7% - 122 unità: che corrisponde a un calo del 18,1% rispetto ai livelli pre-pandemia. Le auto elettriche crescono del 29%, posizionandosi al 5,2% del mercato (al 4% in gennaio-settembre), mentre le ibride ricaricabili si fermano al 3,4% (-0,6% e al 3,3% nei 9 mesi). L’analisi della struttura del mercato del mese, sotto il profilo degli utilizzatori, evidenzia un recupero di quota dei privati che, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Addio a Totò Schillaci - il calcio italiano perde il simbolo di un'era gloriosa - Salvatore 'Totò' Schillaci, eroe indiscusso di Italia '90, è scomparso all'età di 59 anni. Il mondo del calcio italiano piange la perdita del protagonista di quelle notti indimenticabili, dove con il suo spirito indomito ha regalato emozioni a milioni di tifosi. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane a causa delle complicazioni legate a un tumore al colon, per il quale era ... (Abruzzo24ore.tv)