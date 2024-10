Bitcoin, l’aliquota in Italia salirà dal 26 al 42 per cento nel 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia l’imposta sostitutiva sul Bitcoin sarà aumentata. Lo ha annunciato Maurizio Leo, parlando di un vero e proprio salto dall’attuale 26 per cento al 42 per cento nel 2025. Il viceministro dell’Economia, durante la conferenza stampa sulla Manovra, ha affermato: «Visto che il fenomeno si sta diffondendo, lo tassiamo di più». Una decisione che ha allarmato gli investitori e ha causato subito proteste. Federico Ametrano, ceo e co-founder di CheckSig, la prima soluzione di staking cripto per l’Italia con gestione fiscale integrata, ha affermato: «L’imposta sostitutiva al 42% prevista per il 2025 sarebbe fiscalmente discriminatoria e quindi iniqua, probabilmente anche incostituzionale». Maurizio Leo (Imagoeconomica). Lettera43.it - Bitcoin, l’aliquota in Italia salirà dal 26 al 42 per cento nel 2025 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inl’imposta sostitutiva sulsarà aumentata. Lo ha annunciato Maurizio Leo, parlando di un vero e proprio salto dall’attuale 26 peral 42 pernel. Il viceministro dell’Economia, durante la conferenza stampa sulla Manovra, ha affermato: «Visto che il fenomeno si sta diffondendo, lo tassiamo di più». Una decisione che ha allarmato gli investitori e ha causato subito proteste. Federico Ametrano, ceo e co-founder di CheckSig, la prima soluzione di staking cripto per l’con gestione fiscale integrata, ha affermato: «L’imposta sostitutiva al 42% prevista per ilsarebbe fiscalmente discriminatoria e quindi iniqua, probabilmente anche incostituzionale». Maurizio Leo (Imagoeconomica).

