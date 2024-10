Anche nelle chat Pd si litiga. Bufera dopo il rimpasto a Roma: terremoto interno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) terremoto nel Pd Romano e regionale dopo che, tra gli aggiornamenti di Whatsapp, è comparso uno stato pubblicato dalla consigliera Eleonora Mattia (quindi visibile da tutti coloro che hanno il suo contatto telefonico) che prima di sparire è diventato virale tra le chat degli addetti alla politica. Una nuova Bufera dopo quanto era successo qualche giorno fa per le parole di Giorgia Meloni nella chat dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Ma ora, come detto, tocca ai dem. Mattia, appartenente alla corrente dem che fa riferimento al deputato Claudio Mancini, che molti ritengono essere il vero regista del rimpasto di giunta appena avvenuto a Roma, scrive frasi dal contenuto politico inequivocabile ma il cui destinatario, per il momento, è ignoto. “Buongiorno – esordisce – questo è il mio lavoro e poi c'è quello che mi hai vomitato ieri davanti a tre colleghi”. Iltempo.it - Anche nelle chat Pd si litiga. Bufera dopo il rimpasto a Roma: terremoto interno Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nel Pdno e regionaleche, tra gli aggiornamenti di Whatsapp, è comparso uno stato pubblicato dalla consigliera Eleonora Mattia (quindi visibile da tutti coloro che hanno il suo contatto telefonico) che prima di sparire è diventato virale tra ledegli addetti alla politica. Una nuovaquanto era successo qualche giorno fa per le parole di Giorgia Meloni nelladei parlamentari di Fratelli d'Italia. Ma ora, come detto, tocca ai dem. Mattia, appartenente alla corrente dem che fa riferimento al deputato Claudio Mancini, che molti ritengono essere il vero regista deldi giunta appena avvenuto a, scrive frasi dal contenuto politico inequivocabile ma il cui destinatario, per il momento, è ignoto. “Buongiorno – esordisce – questo è il mio lavoro e poi c'è quello che mi hai vomitato ieri davanti a tre colleghi”.

