Al Pacino: "Sono cresciuto nel Bronx, mia madre mi salvò la vita. Essere padre a 84 anni è divertente"

Al Pacino si è messo a nudo nell' autobiografia Sonny Boy, raccontando la sua storia: dall'infanzia nel Bronx ai primi passi nel mondo della recitazione, passando per il successo de Il Padrino, fino alla sua vita privata.

Le molte vite di un ragazzo del Bronx. Al Pacino si racconta in “Sonny boy” - Non penso di essere morto. L’incontro decisivo è con un’insegnante che riconosce in lui il talento per la recitazione e lo indirizza alla rinomata High School of Performing Arts di New York. Strano, una specie di porridge” ha detto l’attore al NYT. Figlio di una madre affettuosa ma mentalmente instabile e abbandonato dal padre, Pacino cresce con i ragazzi “avventurosi” delle strade del South ... (Quotidiano.net)